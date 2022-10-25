Gülsüm ve Sami Elvan 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hakim karşına çıktı

Gülsüm Elvan ve Sami Elvan, Berkin Elvan Davası’nın 23 Eylül 2020 ve 29 Ocak 2021 tarihinde görülen duruşmalarının ardından yaptıkları basın açıklamalarında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettikleri iddiasıyla yargılanıyor.

Artı Gerçek'ten Yağmur Kaya'nın aktardığına göre, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek Sami ve Gülsüm Elvan'ın üzerine atılı bulunan suçlamalardan cezalandırılmalarını istedi.

Ardından söz alan Gülsüm Elvan, bir önceki celsede ifade ettiklerine ek olarak, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Elvan, "Emir verip çocuğumu benden aldı. Asıl şikâyetçi benim" dedi.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirten Gülsüm Elvan, "Ben çocuğumu kaybettim. Harekete uğrayan da benim" dedi.

Dava 16 Mart'a ertelendi

Mahkeme esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar vererek davayı 16 Mart 2023 tarihine erteledi.

Elvan, "Bir sonraki duruşmaya avukatım Can Atalay ile katılmak istiyorum" dedi.