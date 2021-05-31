Gülsüm Elvan'dan Erdoğan'a: Benim elim her zaman yakandadır, bunu böyle bil!

Haziran Direnişi'nin 8. yıldönümünde Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla TMMOB önünde gitmek isteyen yurttaşların önü polis barikatlarıyla kesildi.

İpek Sokak'taki TMMOB MMO önünde yapılan basın açıklamasına katılmak isteyen yurttaşlara izin verilmeyince basın açıklaması iki ayrı sokakta eş zamanlı olarak yapıldı.

Anmaya katılan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan polis barikatlarına tepki göstererek "Bu Berkin Elvan'ın korkusudur" dedi. Erdoğan'a seslenen Elvan "Ne yaparsan yap, Berkin'in korkusu her zaman senin üstündedir. Benim elim de her zaman senin yakandadır. Şunu böyle bil" dedi.

Taksim Dayanışması adına konuşan Avukat Can Atalay ise “Gezi’nin haklılığı ve gerçekliği karşısında her seferinde yenileceksiniz. Gezi, defalarca ortaya saçılan mafya-devlet-sermaye-çete ilişkilerine benzemez. Onlar çetelerle, mafyayla rant peşinde koşarlar, biz bir fidana su vermek için” dedi.

Beyoğlu Kaymakamlığı eyleme saatler kala Covid-19 salgınını gerekçe göstererek basın açıklamasını yasakladığını duyurmuştu.