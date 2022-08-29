Gülşen'in tutukluluğunda karar günü

Gericileri tarafından hedef alındıktan sonra 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Gülşen'le ilgili bugün karar verilecek.

Gülşen'in avukatlarının itiraz dilekçesini 3 gün içinde değerlendirmek zorunda olan mahkeme, bugün ya sanatçının tutukluluğuna devam kararı verecek ya da serbest bırakacak.

Şarkıcı ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" demişti.

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddia edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Sanatçı kararın ardından Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Şarkıcının avukatı Emek Emre, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sundu.