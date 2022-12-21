Gülşen'in 'imam hatip' davasının ikinci duruşması bugün

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz Nisan ayında verdiği bir konserde gitaristine söylediği "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri sonrası gericiler üst üste hedef gösteren açıklamalar yapmıştı.

Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek. Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin, duruşma öncesi Gülşen’in avukatı Emek Emre ile konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadın ve Demokrasi Vakfı ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği’nin de bulunduğu 702 müşteki davada yer alırken Emre, “700 küsur müştekinin ifadesi henüz tamamlanamadı. Duruşmada eksiklerin giderilmesi bekleniyor” dedi.

'Şikâyetten vazgeçtiler'

Emre, “Normalde müştekilerinin hepsinin aynı anda salonda bulunması gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda duruşma salonunun değiştirilebileceği yazılmıştı. Ancak onun yerine 30-40 kişilik gruplar halinde müştekileri salonda tuttular. Müvekkilimin savunmasını dinleyen müştekiler şikâyetten vazgeçtiler. Diğer giren müştekilere savunmayı hâkim okudu. O şekilde savunmadan haberdar olanların bazıları şikâyetten vazgeçti. Doğrudanlık ilkesini bozacak bir olay yaşandı” dedi.

Emre, “Müvekkile isnat edilen suç oluşmamıştır. Halkın bir kesimini bir başka kesimine tahrik etme unsuru yok. Nisan ayında sahnedeki bir beyanından dolayı 25 Ağustos’ta hakkında soruşturma açıldı. Dört ay geçmiş kimsenin ruhu duymamış mı burada? Kamu güvenliğinin tehlikede olmadığı çok açık” dedi.

'Bu davanın görülmesi ayıptır'

Geçtiğimiz haftalarda İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin istismarına vurgu yapan Emre, “İki hafta önce neler yaşadık. Biz bunlar yaşanırken müvekkilimize ilişkin hukuki izahati kime ve ne için yapıyoruz” dedi.

Emre sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Müvekkilim bir cümlesinden ötürü samimi şekilde özür de diledi. Sosyal medyada 'Katli vaciptir' diyen oldu. Elinizi vicdanınıza koyun. Bunlar oluyorken bu davanın görülmesi hakikaten ayıptır. Türkiye hukuk devletidir diyorsak bu davayı konuşmak zorunda olmak benim canımı yakıyor."

En son 24 Ağustos’ta sahneye çıkan ve dört gün hapis yatan sanatçı Gülşen, geçtiğimiz günlerde sahneye çıkmıştı.