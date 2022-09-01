Gülşen'in ev hapsi itirazına ret

Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi.

Haber Merkezi

İmam hatip sözleri nedeniyle önce tutuklanan sonrasında cezası ev hapsine çevrilen şarkıcı Gülşen, ev hapsi kararının kaldırılması için başvuruda bulunmuştu.

Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi.

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Gülşen'den ev hapsi kararı sonrası yeni hamle