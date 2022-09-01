İmam hatip sözleri nedeniyle önce tutuklanan sonrasında cezası ev hapsine çevrilen şarkıcı Gülşen, ev hapsi kararının kaldırılması için başvuruda bulunmuştu.
Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gülşen'in ev hapsi itirazına ret
Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi.
Haber Merkezi
İmam hatip sözleri nedeniyle önce tutuklanan sonrasında cezası ev hapsine çevrilen şarkıcı Gülşen, ev hapsi kararının kaldırılması için başvuruda bulunmuştu.
Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi.