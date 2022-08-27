Gülşen'in cezaevinde ilk talebi belli oldu

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Gülşen’in avukatları nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak tutukluluğa itiraz etmişti.

Hürriyet'in haberine göre, normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gereken Gülşen, kendi isteğiyle tek kişilik koğuşta kaldı. Gülşen’in cezaevi kantininden kendisi için temizlik maddeleri aldı.

Eşi ziyaret etti

Gülşen’i cezaevinde geçirdiği ilk gecenin ardından sabah müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran ziyaret etti. Avukatı aracılığıyla cezaevi yönetimine ilk dilekçesini de yazan şarkıcı, cezaevi kütüphanesini kullanmak ve kitap almak istediğini belirtti. Görüşmenin ardından açıklama yapan avukat Gülsaran “Gülşen’in durumu gayet iyi” dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren cezaevi önünde bekleyen Ozan Çolakoğlu, eşi için getirdiği kıyafet ve eşyaları cezaevi görevlilerine teslim etti.