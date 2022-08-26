Gülşen'i ölümle tehdit eden başkan hakkında karar

Yeniden Refah Partisi'nde görevli olduğu öğrenilen Ömer Yıldız isimli gerici, tutuklanmasının ardından Gülşen için "Bu kadının katli vaciptir. Gülşen Tutuklansın" paylaşımında bulunmuştu. Paylaşımı kısa süre sonra silen Yeniden Refah Parti’li isim daha sonra hesabını korumaya almıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Basın Danışmanı Şerif Varol, Gülşen'in tutuklanması için başlatılan hedef gösterme kampanyası sırasında ölüm tehdidi içeren paylaşımı yapan Yeniden Refah Partisi Kağıthane eski İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın partiden ihraç edileceğini söyledi.

'İhraç talebiyle disipline sevk edilecek'

Euronews Türkçe’den Dilek Gül’e konuşan Şerif Varol, Ömer Yıldız’ın "partinin temsil makamında olmadığını ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceğini" iddia etti.

Varol’un açıklamasına göre Yıldız, parti savunmasında tweet’in "kendisi tarafından atılmadığını ve hesabın kendisine ait olmadığını" savundu.

Ölüm tehdidinin "parti görüşünü temsil etmediğini" söyleyen basın danışmanı, gereken hukuki prosedürün de başlaması gerektiğini söyledi.