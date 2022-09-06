Gülşen'i hedef almıştı: 'Oynaşmak sünnettir' dediği ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik, başta Gülşen Çolakoğlu olmak üzere sanatçıları hedef alan bir konuşma gerçekleştirdi.

Cemaat mensuplarına seslenen Çevik konuşmasında, Gülşen’i hedef alarak “Soyunmaya ne gerek var. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete. Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun” dedi.

'Sevişmek, oynaşmak sünnettir'

Öte yandan Çevik’in 4 Eylül’de yaptığı açıklamalarda, "Sevişmek, oynaşmak sünnettir" dediği görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu konuşmayı paylaşan gazeteci Barış Terkoğlu, “’Sevişmek, oynaşmak sünnettir’ diyen Çevik, peygamberin mahremini kahve üslubuyla anlatıyor. ‘Çift kale maç’, ‘1-0 oldu’ vs.. Sakalı bırakıp, cübbe-sarık giyince her şey mubah!” dedi.

Çevik’in bir videosunu daha paylaşan Terkoğlu, “Cinsel anlatıları din kisvesi altında öyle şahlanıyor ki... ‘Bin sene sürecek birleşme’, ‘kıl diplerine kadar orgazm’ vs.. Daha fenası din bu adamlara terk edilmiş, milletin ahlakını bunlar sorguluyor. Şu heyecanı keşke yolsuzlukla, rüşvetle, hırsızlıkla mücadeleye de duysanız” diye belirtti.