Gülşen'den tazminat isteyen imam hatip lisesi mezununa ret

İmam Hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci, konserinde İmam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Gülşen'in kendisine de hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurarak 1500 liralık tazminat davası açtı.

Davaya cevap veren Gülşen'in avukatları Altın Mimir ve Emek Emre ise, olayın davacı Furkan Değirmenci ile alakasının olmadığını belirterek davanın reddini istedi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, "Olayın davacıyla alakası yok" dedi, Gülşen'i haklı buldu, Furkan Değirmenci'nin davasını reddetti.