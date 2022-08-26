Gülşen videosu paylaşan hesaba ilişkin ilginç iddia: 'AKP bir ekip kurdu...'

Şarkıcı Gülşen Nisan ayında bir konseri sırasında “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri sonrası hedef gösterilmiş ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanmıştı.

Odatv’de Toygun Atilla Gülşen'in konuşmasının yer aldığı söz konusu video ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Atilla, "5 ay önce konserde söylenen, sonrasında uçup giden o sözler 5 ay sonra TikTok’ta gündeme gelmiş ve amaç hasıl olmuştu: 'Kin, nefret, aşağılama'" dedi.

'Piyasaya süreni bir tek ben mi merak ediyorum?'

Atilla, Odatv’nin videoyu paylaşan hesaba ulaştığını belirterek şunları dile getirdi:

"TikTok’ta Gülşen’in o kısacık videosunu paylaşan Emre Arslan adlı bir gençti.

Videoyu paylaşır paylaşmaz, bir anda sosyal medyada yayılmış, hızla twittera düşmüştü. Twitter’da bir anda oluşan öfke… Sonrası malum…

TikTok’ta Gülşen paylaşımını yapan genç, bir anda hesabını kapattı. Buhar olup uçtu.

O videonun neden 5 ay beklenip de 2 gün önce piyasa sürülmesini ve o videoyu piyasaya süren Emre Arslan isimli genci bir tek ben mi merak ediyorum?"

'AKP’nin bir sosyal medya organizasyonu'

Atilla’nın ‘gündemi değiştiren’ hesabın bir anda ‘buharlaşmasına’ dikkat çekmesinin ardından çarpıcı bir iddia da DEVA Partisi’nden geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında Kenan Taş’ın konuğu oldu.

Ekmen olayın "AKP’nin bir sosyal medya organizasyonu olduğunu" iddia etti. Ekmen "Kıyada köşe de kalmış belirli bir tabanı rahatsız edecek videolar ı bulup dolaşıma koyarak netice elde etmeye çalışıyorlar. ‘Eğer bizim başımıza bir şey gelirse tekrar geçmiş dönemde olduğu gibi aşağılanıp üçüncü sınıf vatandaş yerine koyalar. Bizim sosyal bir grup olarak gücümüzü koruyabilmemiz iktidarın varlığına bağlı’ diyorlar. ‘Muhafazakarların yaşam konforu eşittir Recep Tayyip Erdoğan eşittir AK Parti iktidarı’ propagandası yapıyorlar" ifadelerini kullandı.