Gülşen hakkındaki iddianamede müşteki sayısı 702 oldu

Nisan ayındaki bir konserinde imam hatiplerle ilgili sözleri gerekçe gösterilerek gericilerin hedef göstermesinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan, daha sonra ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede 702 müşteki yer aldı. Müştekiler arasında dernek ve vakıfların da olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Gülşen Çolakoğlu "şüpheli" sıfatıyla yer alırken aralarında çeşitli dernek ve vakıfların da bulunduğu 702 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Savcılığın Gülşen hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlediği iddianame kabul edilmişti.

İddianamede, Gülşen'in "sarf etmiş olduğu sözlerin halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği ve maruz bırakıldığı" ileri sürüldü.

Hazırlanan iddianamede, Gülşen'in sözlerinin "kışkırtıcı ve düşmanca tutum ile davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sarf edilen beyanların toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı özelliklere sahip, bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu" iddia edildi.

Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarihin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.