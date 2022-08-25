Gülşen gözaltına alındı

Nisan ayında bir konser sırasında gitaristine dönüp "İmam hatipte okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diyerek şaka yapan Gülşen'in görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlayan linç kampanyası sonucu şarkıcı bugün gözaltına alındı.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü.

'Nefret suçudur ve insanlık ayıbı'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuyla ilgili "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum" ifadelerini kullanırken, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır... Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz" açıklamasında bulundu.

'Maksadını aşan bir espri'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından Gülşen'in tartışma yaratan imam hatip çıkışı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Özel, "İmam hatipleri CHP kurdu" derken, Gülşen'in maksadını aşan bir espri yaptığını söyledi:

"İmam Hatipler diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren; CHP döneminde yasa ile kurulmuş, dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eli ve denetimi ile öğretmek üzere kurulmuş okullar. Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de şaka da olsa espri de olsa bu şekilde bir tanımlama yapılmamalı. Nasıl bir açıklama yapıldı tam bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı, hızlı bir şekilde telafi edileceğini umuyoruz. Biz de sürecin takipçisi olacağız."