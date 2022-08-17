Gülşen bir kez daha hedef: 'Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?'

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen’i hedef aldı. Hakan, gericilerin de hedefinde olan sanatçının kıyafetiyle ilgili olarak şunları yazdı:

“İlk üç gün ben de destekledim. Fakat artık Gülşen, bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne? Her seferinde daha fazla… Her seferinde daha fazla… Bu işi kararında bırakırsa… Hem kendisi hem de toplum açısından daha iyi olacak galiba.”

Gülşen eleştirilere yanıt vermişti

Gülşen, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda dinleyicileriyle buluşmuş ve şarkı aralarında sohbet ederek kıyafetleriyle ilgili eleştirilere yanıt vermişti.

Gülşen, “Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz. En masum yerlerimiz. Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın” demişti.