Gülistan Doku'nun ailesine saldırı girişimi: ‘Bu cüret nereden geliyor?’

Dersim'de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren abla Aygül Doku, aile üyelerinin tenhada sıkıştırılarak tehdit edildiğini ve adliye önünde açıkça hedef alındıklarını söyledi. Abla Doku, "Bir canımızı kaybettik, bir başkasını kaybetmeye tahammülümüz yok" diyerek yaşanan cüretkarlığa isyan etti.

Gözaltına alınan şüphelilerden Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevliler Savaş Gültürk ve Süleyman Önal’ın savcılık ifadesi tamamlandı. Gültürk ve Önal çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı. Gülistan Doku’nun ailesi ile iki şüphelinin yakınları arasında adliye binası önünde kavga çıktı. Kavdada yumruklaşma da yaşandı. Doku ailesi, taraflardan şikayetçi oldu.

Aygül Doku: Tehdit edildik, bu cesaret nereden geliyor?

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, yaşananlara ilişkin, "Bize baktı 'siz kimsiniz! bizim sayımız çok' dedi. Sayın savcımızdan Tuncay Sonel'in yakalanmasını ve bu olayın çözülmesini istiyoruz. Biz bir kızımızı kaybettik. Ailemizden başka birini kaybetmeye tahammülümüz yok. Savaş'ın kardeşi tenhada kız kardeşimi yakalayıp 'Sen beni tanıyor musun?' dedi. Bu cüret nereden geliyor? Biz 7 yıldır adalet arıyoruz. Adliyenin önünde bize saldırıyorlar. Buna bir çözüm bulunmalı" dedi.

Ne olmuştu?

Dersim'de 5 Ocak 2020’de şüpheli şekilde kaybolan Gülistan Doku'ya dair soruşturmada, 13 Nisan’da aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok önceki gün tutuklanmıştı.

Dönemin Tunceli İl Özel İdaresi personeli Erdoğan Elaldı da dün "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.