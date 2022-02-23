Gülistan Doku’nun ailesine polis müdahalesi

Dersim’de 5 Ocak 2020’de kaybolan Üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku, Adalet Bakanlığı’ndan görüşme talebinde bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan talep edilen randevu, “müsait olmadığı” gerekçesiyle reddedilmişti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, bunun üzerine Adalet Bakanlığı önünde Gülistan Doku’nun fotoğraflarıyla nöbet tutan aileye, polis müdahale etti.

Gülistan Doku’nun annesi, babası ve ablası polisler tarafından gözaltı aracına bindirildi. Ailenin nereye götürüldüğü öğrenilemedi.