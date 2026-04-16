Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı ikiye yükseldi

Tam altı yıldır sonuçlandırılmayan, etkili şekilde üzerine gidilmeyen Gülistan Doku dosyasına dair gizli tanık ifadesinin ortaya çıkmasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü Tunceli Adliyesine sevk edilmişti.

ANKA'nın aktardığına göre Gökhan Ertok’un ardından Erdoğan Elaldı da tutuklandı. Savaş Gültürk ve Süleyman Önal’ın ise savcılık işlemleri devam ediyor.

Antalya’da gözaltına alınan Erdoğan Elaldı daha önce Tunceli İl Özel İdaresi personeliydi. Elaldı, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Ne olmuştu?

Aralarında dönemin Tunceli Valisi ve hâlâ İçişleri Bakanlığı Müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de olduğu 13 kişinin gözaltına alınması sonrası, şimdi de "gizli tanık" ifadeleri ayrıntılı şekilde gün yüzüne çıkmıştı.

Dersim’de 5 Ocak 2020’de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmadaki yeni gelişmeler, olayın bir cinayet olduğuna, dönemin Tunceli Valisi’nin oğlunun merkezinde yer aldığı cinayetin bizzat Vali tarafından yıllarca örtbas edildiğine işaret ediyor.

Gizli tanık, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "Uzi veya Akrep" tarzı bir silahla Gülistan'ı Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde kafasından vurarak öldürdüğü, cesedin ise Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucu tarafından gömüldüğünü anlatmıştı.

Tüm bu ifadelerin ardından hastane kayıtlarının ve kamera kayıtlarının nasıl ortadan kaldırıldığı sorusu büyük önem kazanıyor. Öte yandan hâlâ mülkiye müfettişi sıfatını taşıyan dönemin valisi Tuncay Sonel'in bu iddialara rağmen gözaltına alınmaması dikkat çekiyor.