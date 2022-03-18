Gülistan Doku davasında şüpheli isim serbest bırakıldı

Dersim'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Doku'nun kaybolmasına ilişkin erkek arkadaşı Zeynal Abarakov, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

İfadesi alınan Abarakov, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması amacıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan ve polis merkezinde belirli aralıklarla imza atması kararlaştırılan Abarakov, serbest bırakıldı.