Gülen'in kitabını yazmıştı: Kaçarken yakalandı, itiraf etti

Jandarma, Yunanistan'a kaçmak için aralarında Fethullah Gülen'in kitabını yazan Mehmet Gündem ile eşi Mine Gündem'in de aralarında bulunduğu 7 kişiyi yakaladı.

Cemaat üyeliğinden yargılanan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyesi Mehmet Gündem'in silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldığı, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.

Bir süre cezaevinde kalan Gündem'in aldığı ceza dosyasının istinafta olduğu bu nedenle Yunanistan'a kaçış planı yaptığı belirtiliyor.

Sabah gazetesinden Halit Turan’ın haberine göre, Gündem "Yunanistan tarafına gidecektik. Sonrası için bir düşüncemiz yoktu" dedi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkan Gündem tutuklandı.

Milliyet Gazetesi'nin eski köşe yazarı olan, Zaman Gazetesi, Tercüman Gazetesi, Yeni Şafak ve TRT Haber'de çalışan Mehmet Gündem, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de olduğu birçok siyasetçinin biyografisini kaleme aldı.