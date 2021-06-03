Gülen'in avukatı hakkında karar

Gülen Cemaati'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından dava açıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Şeker tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, avukatı hazır bulundu. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Şeker, örgüt adına UYAP üzerinden soruşturma bilgilerini rüşvet karşılığı sızdırdığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Avukatlık görevini yaptığı için yargılandığını iddia eden Şeker, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, Şeker'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verirken, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.