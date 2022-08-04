Gülen'e dikkat çeken ziyaret

Fethullah Gülen'in geçtiğimiz ay ciddi sağlık sorunları yaşayarak hastaneye kaldırıldığı haberi gündeme gelmişti.

Odatv'de yer alan görüntülere göre, Gülen’i hastane sonrası yayınlanan ilk videosunda vekalet verdiği Âl-i Heyet üyesi Suat Yıldırım’ın ziyaret ettiği görüldü.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla 11 Temmuz tarihli yazısında Gülen’in hastalık sürecinde Suat Yıldırım’a vekalet verdiğini ifade ederek şunları kaleme almıştı:

"FETÖ elebaşının kötüleşen sağlık durumu ise örgüt içinde “taht kavgalarını” savaşa dönüşmüştü.

Fetullah Gülen’in sağlık durumunun kötüleşmesi ile zirveye çıkan kaotik durumun başlangıcı ise aslında 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin hemen sonrasını işaret ediyor.

Hem Türkiye içinde hem de yurt dışında örgütü takip eden istihbarat birimlerinin tespitlerine göre, FETÖ 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra Fetullah Gülen’in kontrolünden çıktı ve Âl-i Heyet adı verilen bir konsey tarafından yönetilmeye başlandı.

Bu süreçte örgüt içerisindeki üst düzey yöneticilerin kendi kişisel ikballerinin peşine düştükleri, gelecek kaygısı içine girdikleri ve menfaat sağlayacak şekilde para-pul işlerine yöneldikleri ise istihbarat birimlerinin bir başka önemli değerlendirmesi. Bu örgüt disiplinin bugüne kadar dışarı yansımasının çok aksi bir görüntüsü olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik birimleri tarafından her adımı izlenen Fetullah Gülen’in örgütteki en güvendiği isim ise Âl-i Heyet üyesi Suat Yıldırım…

Vekaletini örgüt içinde güvendiği nadir isimlerden Suat Yıldırım’a veren Fetullah Gülen, değerli eşyalarını ise yakın bildiği mollalara zimmetlemiş."