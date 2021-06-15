Güldür Güldür'den 'ekonomi yönetimi'

Güldür Güldür bu hafta büyüklerin ekonomi yönetiminden ders çıkarmış bir dar gelirli ailenin "ekonomik çözümünü" gösterdi.

Parodi 5 aylık kira borcunu almak için gelen ev sahibine yapılan ödemeyle başlıyor. Aile çareyi bulmuş: Kendi mahalli paralarını basıyorlar, adı da Zahter!

"Bitcoin furyasında fırsatı kaçırdım, bu sefer kaçırmam" diyerek teslim ettiği siparişlerin karşılığını "zahter" olarak alan bakkal Bahadır, yazıcının renkli toneri bitince "kara para" basan evin kızı Leman...

Parodinin akılda kalan cümlesiyse bu: "Şak basarım 10 milyar zahter."