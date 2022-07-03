Gülcan Altan Samsun'da ‘Kafkas Ezgileri Konseri' verdi

Samsun Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gülcan Altan konserine, İlkadım Başkan Yardımcısı Lütfi Coşkun, Birleşik Kafkas Derneği Başkanı Neslihan İnan, Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Dönmez ve Adige Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cevat Benk katıldı. Samsunlu Çerkesler de konsere yoğun ilgi gösterdi.

İlkadım Belediyesi tarafından desteklenen konserde sanatçı Gülcan Altan, Türkçe ve Çerkesçe şarkılar seslendirdi. Sanatçının söylediği parçalara davetliler de eşlik etti.

Sanatçı Altan, Çerkeslerin kültürlerinin yaşaması için daha çok Çerkes sanatkâr ve sanatçıya ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Konser sonrası ise Adige Kültür Derneği Başkanı Hatice Özer, sanatçıya ve ekibine çeşitli hediyeler verdi.