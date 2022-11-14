Gülbin Tosun'dan 'Taksim' özrü: Bazen conta atıyor, özür dilerim...

Dün İstiklal Caddesi'nde saldırının ardından çıktığı FOX TV Ana Haber Hafta Sonu bülteninde 'Türkiye genelindeki deprem tatbikatı'nı sunarken gülen Gülbin Tosun'dan açıklama geldi.

Haberi sunarken, "Hakikaten ağlanacak halimize gülüyoruz, özür diliyorum. Bu tatbikat sınıfta kaldı" ifadelerini kullanan Tosun'un o anları sosyal medyada gündem oldu.

Gelen tepkilerin ardından kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tosun, özür diledi.

Tosun, eleştirilere yönelik yaptığı paylaşımda "13 Kasım yayınım ile ilgili özür dilemek isterim.İstiklal Caddesi haberini sunduktan sonra bültenin sonundaki tatbikat haberi gerçeğine güldüğüm için. Haberciler büyük çoğunluğun görmediği görüntüleri görüp ayıklıyor sizler için. Bazen conta atıyor sanırım. İçtenlikle özür dilerim." dedi.