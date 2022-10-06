Guinness Dünya Rekoru sahibi sanatçı yaşamını yitirdi

Güney Koreli sanatçı Kim Jung Gi, ani kalp krizi atağı sonrası 47 yaşında yaşamını yitirdi. Çizgi roman çizeri olan Kim Jung Gi, “tek kişinin yaptığı en uzun süren çizim” ile Guinness Dünya Rekoru’nun sahibiydi.

Çizerin çalışma arkadaşı Hyun Jin Kim, sanatçının pazartesi günü Paris’te öldüğünü duyurdu. Jin Kim açıklamasında, “Kim Jung Gi’nin ani kalp kriziyle gelen ölümünü size büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz. Avrupa’daki son programını bitirdikten sonra Jung Gi göğüs ağrısı yaşadığından New York’a uçmak için havaalanına gitti ve ameliyat için yakındaki bir hastaneye götürüldü, ancak ne yazık ki vefat etti. Bizim için çok şey yaptın ve artık fırçalarını bırakabilirsin. Teşekkürler Jung Gi" ifadelerini kullandı.

1975’te Güney Kore’nin Goyang-Si şehrinde doğan Kim Jung Gi, 19 yaşındayken güzel sanatlar okuluna kaydoldu. Ardından Busan’daki Dong-Eui Üniversitesi’ne öğrenimine devam etti. Jung Gi, hafızasına kaydettiği 'karmaşık' sahneleri herhangi bir referans yardımı olmadan çizebiliyor olmasıyla kısa süre içerisinde tüm dünyada tanınır hale geldi. Basılı altı eskiz defteri olan sanatçı, film ve müzik gibi çeşitlik farklı alanlarda da çalıştı.