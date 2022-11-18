Guidetti ile yollar ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." denildi.

Sözleşmesi 2024 Paris Olimpiyatları sonrasında sona erecek Giovanni Guidetti ile yolların ayrılmasındaki en önemli neden son Dünya Şampiyonası'nda yaşanan hayal kırıklığı olarak görülüyor.