'Güçlü dolar döneminin sonu gelebilir'

JPMorgan Varlık Yönetimi'ne göre enflasyonda yavaşlama, piyasaların Fed faiz fiyatlamalarını yumuşatmasına yol açarken bu durum güçlü dolar döneminin sonunu getirebilir.

BloombergHT'de yer alan habere göre, piyasaların Fed’in patikası hakkında artık daha net bir tabloya sahip olduğunu belirten JP Morgan Varlık Yönetimi Stratejisti Kerry Craig, “Dolar artık bu yıl gördüğümüz tek yön yukarı çizgisinde

değil. Avro ve yen gibi para birimlerinde toparlanma için alan var” değerlendirmesini yaptı.

Andrew Sheets’in aralarında olduğu Morgan Stanley analistleri de bu çeyrekte doların zirve yapmasını, ardından 2023 boyunca düşüş kaydetmesini bekliyor.

Doların 10 gelişmiş ülke para birimi karşısındaki performansını ölçen Bloomberg Dolar Endeksi eylül zirvelerinden yüzde 6’nın üzerinde düşüş kaydetti. Dolar son bir ayda da 10 gelişmiş ülke para biriminin tamamına karşı zayıfladı.