Gübre maliyetinin artması üreticileri alternatif gübreye yöneltti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat verilerini açıklamıştı.

ANKA'dan Dilan Kutlu'nun haberine göre, yıllık en fazla artış gösteren tarımsal girdi ürünleri arasında yüzde 45 oranla gübre yer aldı. Üreticiler de en yüksek girdi fiyatları arasında gübrenin geldiğini ifade ediyor.

Şanlıurfa Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpari gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif yöntemlere yöneldiklerini belirterek, şunları anlattı:

'Çiftçiye göre gübredeki artış daha fazla'

“Hayvansal gübrenin sulandırılmış şekliyle tarlaya verilmesi şeklidir. Bu gübreye neden ihtiyaç duyuyoruz? Son zamanlarda özellikle TÜİK’in belirlediği oranlara göre, gübre fiyatları sözde yüzde 49 dolaylarında bir artış göstermiştir. Ancak bu, çiftçi tarafından iki mislisi olarak hissedilmektedir.

'Çiftçiler alternatif gübre kullanmaya mecbur kaldı'

Gübreleme sistemi çiftçilerimizi buna yönlendirmek zorunda. Hem gübreden daha ucuz hayvancılığı da ilerleteceği için çiftçilerimiz tarafından gübrenin pahalı olması sebebiyle alternatif gübreleme sistemine dönmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu gübremiz, üç çeşit hayvansal gübreden oluşmaktadır. Küçükbaş hayvan büyükbaş hayvan, kuş gübresiyle fermente ettiğimiz gübre çeşididir. Bunun gelişmesiyle çiftçilerimiz daha ucuz gübreye kavuşmuş olacaklardır. Bunu en iyi tarafı da kimyasal gübrelere göre daha verim artışına sebep olacaktır."