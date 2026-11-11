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Grup Yorum üyelerine tahliye: Süresiz açlık grevinin 197. gününde...

“Kuyu tipi”nde tecrit uygulamasına karşı süresiz açlık grevinin 197. gününde olan Grup Yorum üyesi Cem Dursun hakkında bugünkü duruşmada tahliye kararı verildi. Aynı duruşmada Grup Yorum üyeleri Merve Kurt ve Rıdvan Akbaş da tahliye edildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 11.11.2026 , 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 , 18:02

Silivri (Marmara) 6 No'lu L Tipi Hapishanesi'nde 7/24 kamera ve hücre dayatmasına karşı süresiz açlık grevinin 197. gününde olan Grup Yorum üyesi Cem Dursun hakkında tahliye kararı verildi.

Halkın Hukuk Bürosu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre aynı duruşmada Grup Yorum üyeleri Merve Kurt ve Rıdvan Akbaş da tahliye edildi.

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