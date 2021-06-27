Gri ve yeşil pasaportlular için Nijer'e vize zorunluluğu kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan anlaşmaya göre, gri ve yeşil pasaport sahipleri için Nijer'e vizesiz seyahat dönemi başladı.

Anlaşmaya ilişkin Resmi Gazete duyurusunda, ‘’15 Ağustos 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamileri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın ilişik notlarla birlikte onaylanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu 18’inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.’’ denildi.