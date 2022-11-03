Gri pasaport soruşturmasında suç yeri 'bulunamıyor', dosya ilden ile geziyor

Malatya'da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya’ya gönderilen 90 kişinin Türkiye’ye dönmemesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı "gri pasaport" soruşturması tamamlanmıştı.

Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya'daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan hazırlanan iddianame, Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Mahkeme, yurt dışına çıkıp dönmeyenlerin Edirne'deki sınır kapısını kullandıkları ve bu nedenle suç yerinin Edirne olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, dosyanın Edirne Adliyesi’ne gönderilmesine hükmetmişti.

Yetkisizlik kararı

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan kararda yurtdışına çıkartıldığı iddia edilen kişilerin hizmet pasaportu çıkartma ve diğer resmi işlemlerinin Malatya'da gerçekleştiği belirterek, şöyle denildi:

"Dosya kapsamında dinlenen tanık beyanları dikkate alındığında menfaat teminine ilişkin iddiaların Malatya ilinde gerçekleştiği, yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen kişilerin Edirne ilinde yakalanmadığı bu sebeple temadinin gerçekleşmediği, yargılamaya ilişkin ilk usulü işlemlerin Malatya ilinde gerçekleştiği, sanıkların ikametgah adreslerinin de Malatya ilinde olduğu bu açıklamalar ışığında suçun mahkememizin yetki sınırları dışında işlendiği, davaya bakmaya yetkili mahkemenin Malatya Asliye Ceza Mahkemesi olduğu kabul edilmekle mahkememizin yetkisizliğine karar vermek gerekmiştir.

Sanıkların üzerine yüklenen suçun mahkememiz yargı sınırları dışında işlendiği kabul edilmekle CMK’nın 12. 13. ve 18. maddeleri uyarınca mahkememizin yetkisizliğine, mahkememiz ile Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi arasında olumsuz yetki uyuşmazlığı meydana geldiğinden yetkili mahkemenin tayini için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verildi."

Kararı Yargıtay verecek

Edirne Asliye Ceza Mahkemesi ise ‘yetkisizlik' kararı vererek dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderdi.

Davanın tek tutuklu sanığı olan Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı'nın tahliye talebi ile birlikte yine adli kontrol şartıyla tahliye edilen Ersin Kilit'in yurtdışı yasağını kaldırılması talebi reddedildi.

Dava dosyasının Malatya Adliyesi veya Edirne Adliyesine mi gönderilip gönderilmeyeceğine Yargıtay 5. Ceza Dairesi karar verecek.