Grevdeki TPI işçisi haftasonuna kadar süre verdi: Aksi halde ailelerimizle çadır kuracağız

İzmir’de Menemen ve Çiğli’de bulunan ve rüzgar gülü kanadı üretimi yapan ABD menşeili TPI Kompozit fabrikasında işçiler günlerdir düşük zam oranlarına karşı geçinebilecekleri bir ücret ve işten çıkarılan arkadaşları için mücadele ediyordu.

4 bine yakın işçinin greve çıktığı fabrikada patron da işten çıkarmaları sürdürüyor. İşten çıkarılan işçi sayısı 200'e yaklamış durumda.

Bugün bir açıklama yapan işçiler taleplerinin karşılanması için haftasonuna kadar süre verdiklerini, aksi halde ailelerle birlikte fabrikada çadır kuracaklarını duyurdu.