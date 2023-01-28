Grevdeki Fransız enerji işçileri, düşük gelirli hanelere bedava elektrik vermeye başladı

Fransa'da enerji sektöründe emekçiler ulusal çapta greve çıkarken, işçiler grev sırasında hastanelere, okullara, üniversitelere ve düşük gelirli hanelere bedava gaz ve elektrik sağlamaya başladı.

Robin Hood'dan esinlenerek bu hamleye "Robin des Bois" adını veren emekçiler, tedariği ayrıca kamu spor tesislerini, kreşler, halk kütüphaneleri, bazı küçük işletmeler ve elektriği kesilen evlere de sağlıyor.

Fransa'daki mevcut grev en son hükümetin emeklilik yaşını artırma planlarını açık etmesini takiben başlamıştı.

Ülkenin en büyük sendika konfederasyonlarından biri olan GGT'nin Genel Sekreteri Philippe Martinez, ücretsiz enerji tedarikinin grevdeki işçiler lehine "güç dengesini yoğunlaştırmayı" amaçladığını söyledi. FranceInfo'ya verdiği demeçte Martinez, zenginden çalıp fakire vermesiyle tanınan İngiliz halk kahramanı Robin Hood'a yapılan atıfın uygun olduğunu söyledi.

2023'te Fransa'da gaz ve elektrik fiyatlarına en son yüzde 15 zam yapılmıştı. 2021 verilerine göre, Fransa'daki hanelerin dörtte biri enerji faturalarını ödemekte güçlük çekiyor.