Grev kararı almışlardı: Sputnik Türkiye sendikalaşan gazetecileri işten çıkarıyor

Sputnik Türkiye, temel hak talepleri için sendikalaşan çalışanlarını işten çıkarmaya başladı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda (TGS) örgütlenen çalışanlar, toplu iş sözleşmesi için yönetimle görüşmeler yürütmüştü. Ama görüşmeler, Türk ve Rus yöneticilerin sendikalı çalışanlara baskısı ve taleplerde uzlaşmaz tavrı sonrası sonlanmıştı.

Görüşmelere kapıyı tamamen kapatan Sputnik Türkiye yönetimi, daha sonra çalışanları arayarak sendikadan istifa etme baskısı yapmıştı.

Temel haklarını talep eden çalışanlarsa yönetimin uzlaşmaz tavrına karşın 24 Temmuz’da grev kararını işyerine astı.

Gerekçe: 'Küçülme'

Sputnik yönetimiyse bugün sendikalı çalışanlara işten çıkarıldıklarını bildirdi. Çalışanlar, Rus yönetici Maksim Durnev’in kendilerine ‘küçülme’ nedeniyle işten çıkarıldıklarını bildirdiğini söyledi.

Sputnik Radyo'nun ana haber bülteni olan "Akşam Postası"nı hazırlayıp sunan gazeteci Atilla Güner de kendisine işten çıkarıldığının tebliğ edildiğini açıkladı.

Güner sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Sputnik Radyo yöneticisi bugün beni çağırdı ve 'küçülüyoruz, sizi işten çıkardık' dedi. Gazeteciler, neden-sonuç ilişkisini açıklamak zorunda. İşyerindeki çoğunluk bir süre önce TGS üyesi oldu, hak mücadelesi başlattı, uzlaşma olmadı ve grev kararı asıldı. Ben de gençlere destek verdim. Gazetecilik hayatım boyunca zaten hep bunu yapmaya çalıştım. Şu anda çok sayıda sendikalı da işten çıkarılıyor” ifadelerini kullandı.

TGS: Uyarıyoruz!

Üyelerinin işine son verilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan TGS, gazetecilerin işe geri alınması çağrısında bulundu.

'Uyarıyoruz' başlıklı açıklamada ''İşvereni sendikal haklara saygı gösterip üyelerimizin taleplerini karşılamak yerine onları işten atıyor. Suç işlemekten vazgeçin, atılan gazetecileri işe geri alın!'' ifadelerine yer verildi.