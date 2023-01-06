Grammy ödüllü ses mühendisi eşi ve üvey kızını rehin aldı: Polis tarafından öldürüldü

ABD'de Grammy ödüllü ses mühendisi Mark Capps, eşini ve üvey kızını silahla rehin almasının ardından Nashville'deki evinde polis tarafından öldürüldü.

Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, Nashville Polis Departmanı, Capps'in 60 yaşındaki eşini ve 23 yaşındaki üvey kızını sabaha karşı saat 03.00'te uyandırarak silahla rehin aldı. Eşinin ve üvey kızının evden ayrılmasına izin vermeyen Capps, birini aramaları durumunda kendilerini öldürmekle tehdit etti.

Capps'in uyuyaklaması üzerine kaçan rehinelerin Hermitage bölgesine giderek yetkililere şikayette bulunduğu aktarıldı. İhbar üzerine Capps hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından Capps'in evine 3 SWAT görevlisinin gönderildiği bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, görevlilerin eve yaklaşması üzerine Capps'in evin kapısını silahla açtığı ifade edildi. Capps'in hareketlerinin "tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle bir görevlinin Capps'i silahla vurduğu belirtildi.

Ses mühendisi Capps, Alabama, the Dixie Chicks, Neil Diamond, Amy Grant, Michael W. Smith, Brooks & Dunn ve Barry Manilow gibi ünlü isimlerle çalıştı. Capps, 2020 yılında yaşamını yitiren ünlü gitarist Jimmy Capps'in oğluydu.