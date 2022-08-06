Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar

Bursa İznik’te sahil yolunda kafe işleten Hüseyin Şener'in gözüne bir cisim girdi. Gözündeki ağrı nedeniyle hastaneye giden Şener'in gözünde bir şey bulunamadı. Yakın arkadaşı Hüseyin Şener’i Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan sanayi sitesine götürdü.

Tornacı büyüteçle gözün içine giren ufak dikeni çıkardı. Hüseyin Şener, “Üç gün hastane hastane gezdim, gözümde bir şey olmadığını söylediler. Tabii uykusuz kaldım. Bir arkadaşıma durumu anlattım ve beni Bursa Yenişehir ilçesinde bir tornacıya götürdü. Burada gözüme bir sıvı damlatıp, cismi çıkardılar. Halen şoktayım. Tornacı arkadaşa teşekkür ederim” dedi. (İHA)