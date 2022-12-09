Göztepe ve Altay'dan TFF'nin kararına ilişkin açıklama: 'Kabul edilemez'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında gerçekleşen derbinin tatil edilmesiyle sonuçlanan olayların ardından iki takımın da mağlup sayılmasına karar vermişti.

TFF'nin söz konusu kararının ardından iki takım da konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Göztepe: TFF'nin kararı kabul edilemez

Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kararın kabul edilmez olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Olayların ardından iki kulübün de sağduyulu açıklamaları ve maçı oynama isteği göz ardı edilmiştir. Tarihi bir fırsatı kaçıran Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu tür cezalarla bir yere varılamadığını görememiş ve yine işin kolayına kaçmıştır. Ülke futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalar yapan bir kurum, bu kararıyla 'futbol'u cezalandırmıştır. 6222 Spor Şiddet Yasası da bu yüzden çıkarılmıştır. Kulüplere ceza verilerek, ülke gerçeklerinin değiştirilemeyeceği kabul edilmelidir. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, 6222'yi göz önüne alarak hukuka ve hakkaniyete uygun olarak çözümler üretebileceklerini görmeliydi.

Müsabakada taraftarlarımız değil, kulübümüzle hiçbir ilişkisi olmayan 'bir kişi' sahaya girmiş, ardından yakalanmış ve tutuklanmıştır. Olayların başından itibaren Göztepe olarak yapılanları hiçbir şekilde desteklemediğimizi, onaylamadığımızı belirtmemize rağmen ceza yine kulübümüze kesilmiştir. Bu cezayla sadece kulüpler değil, sahada en ufak taşkınlık çıkarmadan mücadele etmeye çalışan oyuncuların da 'Futbol oynama hakkı' ellerinden alınmıştır. Ayrıca stadyumdaki kameralar sayesinde olayları çıkaranların yakalanıp, cezalandırıldığı bir durumda verilen seyircisiz oynama cezası da amacı futbol izlemek olan taraftarlara yapılan haksızlıktır.

Bundan sonraki süreçte de kulüp olarak hukuk zemininde haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı belirtmek isteriz."

Altay'dan açıklama

Kararın ardından kısa bir açıklama yayımlayan Altay'ın açıklamasında ise, “Süreci titizlikle takip ettiğimizi ve gerekli mercilerle temasımızın devam ettiğini bildiririz" ifadeleri yer aldı.