Göztepe-Altay maçında yaralanmıştı: Şikayetçi oldu

Göztepe - Altay derbisinde işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, hastanede polise verdiği ifadede, olaya karışanlardan şikayetçi oldu.

Haber Merkezi

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda geçen pazar günü oynanan derbide Furkan Ersanlı'nın attığı işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, perşembe günü tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki yoğun bakımdan çıktı.

DHA'nın haberine göre, servisteki odasına alınan Çakır, polise ilk ifadesini verdi.

Maça arkadaşlarıyla gittiğini belirten Çakır'ın, Altay tribünlerinde patlama sesi duyup sis bulutunu gördükten sonra yüzündeki acıyla kendisinden geçtiğini söylediği öğrenildi.

Çakır, olaya karışanlardan davacı ve şikayetçi olduğunu da söyledi.

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