Göztepe-Altay maçında yaralanan kaleci ve taraftarın tedavisi sürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in başında kesik oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, tribüne atılan yabancı madde nedeniyle yaralanan bir taraftarın ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada, sahaya giren bir taraftarın köşe gönderiyle vurduğu Ozan Evrim Özenç, ambulansla Medicana International İzmir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özenç'in başında kesik bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Taraftar ameliyata alındı

Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti. (AA)