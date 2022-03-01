Gözlük kullananlar için kanun teklifi

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan TBMM’ye verdiği kanun teklifiyle SGK’nin sigortalılara verdiği gözlük çerçeve destek bedelini gündeme getirdi. SGK’nin birçok ilaç ve tedavi kaleminde destek miktarlarını sürekli güncellemesine rağmen gözlük çerçevesi ve camına verdiği bedellerin 2005 yılından beri aynı kaldığına dikkat çeken Kaplan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa konulacak bir ek madde ile fiyatların bir an önce güncellenmesini talep etti.

Kanun teklifinin gerekçesinde belirtildiğine göre SGK’nın 18 yıl önce belirlediği ve hâlâ güncellenmeyen bedel ile SGK’nın bir vatandaşa verdiği cam çerçeve desteği 37 lira 80 kuruş, çift cam bedeli ise yalnızca 10 lira 97 kuruş. Bu parayla bugün gözlük kılıfı bile alınamayacağının altını çizen Kaplan, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte hem gözlük hem de gözlük camı fiyatlarındaki büyük artışa dikkat çekti.

Kaplan, her üründe arka arkaya gelen zamları hızlıca onaylayan hükümeti, vatandaşa verilen desteklere hipermetrop bakmamaya ve bir an önce halkın yoksulluğunu yakından görebilmek için gözlük takmaya davet etti.

Kanun teklifine göre (fatura tutarını aşmamak üzere) her bir gözlük camı için 1 dereceye kadar 50 Lira, 1 derecenin üstündekilere ise her 0,50 derecelik artışta yüzde 5 artırılarak hesaplanan tutarın SGK tarafından karşılanması, gözlük çerçevelerinde ise desteğin 150 Türk lirasına çıkartılması öngörülüyor.