Gözaltındaki gazeteciler Ankara Adliyesi’ne getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında 25 Ekim’de 9 kentte yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Zemo Ağgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli, JINNEWS muhabirleri Habibe Eren, Öznur Değer ile bir dönem MA'da stajyerlik yapan Mehmet Günhan, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 gün sonra Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre gazeteciler, emniyette işkenceye maruz kaldıklarını belirterek savcılıkta ifade vereceklerini söylemişlerdi.

Gazetecilerin savcılık ifadelerinin alınması bekleniyor.

9 savcı görevlendirildi

Ankara Adliyesi Terör Suçları Soruşturma Bürosu’na getirilen 10 gazetecinin ifade işlemlerinin yapılması için 9 savcı görevlendirildi. Tek bir savcı tarafından ifadelerin alınmayıp 9 savcı görevlendirilmesine gerekçe olarak, “öğleden sonra başlayacak olan 29 Ekim resmi tatilinden önce ifadelerin bitirilmesi” sunuldu.