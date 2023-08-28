Gözaltındaki Amedspor taraftarları adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da dün oynanan Amedspor-Denizlispor maçında İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle 11 Amedspor taraftarı gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen taraftarlar, bugün öğleden sonra adliyeye sevk edildi.
"Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” iddiasıyla savcılığa sevk edilen 11 kişi, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre taraftarların hakimlikteki işlemleri sürüyor.