Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ahmet Ercan'dan ilk açıklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, Maraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten Elazığ'da gözaltına alınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'ya getirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ercan sosyal medya hesabından serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı. Ercan paylaşımında, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun. Sizinle kıvanç duyuyorum. 05.30'da Tunceli'ye geldim" dedi.