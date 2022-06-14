Gözaltına alındıktan sonra hedef gösterilen aile evini terk etmek zorunda kaldı

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Bilal A. geçtiğimiz aylarda "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınmış ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan Bilal A. daha sonrasında yaşadığı Zeytinburnu'nda yerel bir gazetede hedef gösterildiği için mahalleli tarafından kendisi ve ailesi tehdit edildi. Bilal A., eşi, çocukları ve kardeşleriyle mahalleyi terk etmek zorunda kaldı. Tepkilerden dolayı ailesiyle görüşemeyen Bilal A.’dan bir süredir haber alınamıyor.

soL'a konuşan Bilal A.'nın kardeşi H.A., abisinin gözaltı alınmasından sonra mahalleyi terk ettiklerini, abisinin hayatından endişe duyduklarını, haber alamadıklarını ifade etti.

‘İşkenceyle gözaltına alındı’

H.A., neler yaşadıklarını soL’a şöyle anlattı:

"Gözaltına alınırken abim bir şey yapmadığını, bir suçunun olmadığını, örgütle bir bağlantısının olmadığını söyledi. Polisler zaten bunu dinlemediler, gözaltı esnasında ben yoktum fakat zaten işkenceyle gözaltına alınmış. Karakolda avukatları aracılığıyla tekrar serbest bırakılmıştı.”

’Son birkaç aydır haber alamıyoruz’

“Abimden zaman zaman haber alabiliyorduk, arada ulaşıyordu bize, iyi olduğunu söylüyordu ama son birkaç aydır asla haber alamıyoruz.

Gazetelerde onu hedef gösteren haberi önce akrabalarımız fark etti. Haber sonrası Zeytinburnu'nda çok ciddi bir mahalle baskısı oluştu üzerimizde. Bize küfürler ettiler, tehditlerde bulundular. Yeğenim R.A. mahallede artık arkadaşlarıyla oyun oynayamaz hale geldi. Son birkaç haftadır zaten okula da gitmiyor, yani gazetede haber çıktıktan sonra mahallelinin tepkisi, baskısı, ülkücülerin faşistlerin söylemleri karşısında birkaç hafta başka bir yerde kalmak durumundaydık hala da evimize dönemiyoruz.”

'Gazetenin hedef göstermesinden dolayı barınamaz hale geldik’

"Gazete zaten faşist bir gazete ve tanıdığımız birkaç ülkücü şeriatçı da içinde bu gazetenin. Biz yıllarıdır Zeytinburnu'nda yaşıyoruz, yani tanırlar bilirler ama ilk defa bu kadar nefrete maruz kalıyoruz. Haberi gördüğümde aşırı korktum çünkü açık ve net bir şekilde abimi hedef almışlar. Bunun sonucunda barınamaz hale geldik. Biz sadece bu haber yüzünden bu kadar nefrete maruz kalmıyoruz, bu zaten bir yıldır olan bir süreç. Başta ufak gözaltılara zaten maruz kalıyordu abim ve sonucunda biz bunun böyle olacağını hatta daha da kötü olacağını biliyorduk. O yüzden abim bizimle kalmamaya başladı ama bizimle iletişimi kesmiyordu, son birkaç aydır dediğim gibi çok çok nadir konuşuyoruz yani en son iki buçuk ay önce abimle konuştum, yani nerede bilmiyorum. Hayatından da endişe ediyoruz.”