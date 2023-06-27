Gözaltı süresi uzatılmıştı: Merdan Yanardağ Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek "suçu ve suçluyu övmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçeleriyle resen soruşturma başlattı.

Merdan Yanardağ, sözlerinin bağlamından koparıldığını anlattığı ve yayınlanmayan görüntüleri yeniden yayınladığı bir özel yayına katıldı. Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele ekipleri tarafından Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltı süresi uzatılan Yanardağ, bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye götürülen gazeteci Yanardağ, karar için bekletiliyor. Bekletilmesinin gerekçesi olarak ise dosyaya bakan savcının öğleden sonra adliyeye gelmesi gösteriliyor. Yanardağ'ın avukatları ve meslektaşları, kararın öğle saatlerinden sonraya kalmasına tepkili.