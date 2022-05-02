Göz gözü görmüyor... 400 kişi hastanede

Irak’ta dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kum fırtınası nedeniyle 400’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.

Nisan ayının başlangıcından bugüne kadar etkili olan kum fırtınası başkent Bağdat ile Irak’ın güneyinde etkisini artırdı.

Bağdat’ta 100’den fazla, Necef’te 70’ten fazla, Diyale’de 50, Anba’da 50’den fazla, Babil’de 100’den fazla ve Divaniye, Simava, Meyasan’da ise onlarca kişinin nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

20 Nisan gününde Uluslararası Necef Havalimanı ile Bağdat Havalimanı kum fırtınası nedeniyle uçuşları askıya aldığını açıklamıştı.

Kum fırtınasının başladığı günden bugüne kadar 5 kişi hayatını kaybetti, 717 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ülkede meteoroloji uzmanlarının hava durumu hakkında tahminde bulunmalarına da yasak getirilmişti.