Görüntüler sonrası CNN Türk'ten Metin Özkan kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı ve gazeteci Metin Özkan'ın, bir kadının çantasından dolar çaldığına ilişkin görüntülerin yayılmasının ardından tv100 kanalının Özkan'ın yorumculuk görevine son verdiği belirtilmişti.

Medyakoridoru'nun haberine göre CNN Türk kanalı da Özkan'a kapıyı kapattı. Özkan, bugün CNN Türk'teki bir canlı yayına yorumcu olarak katılacaktı. Ancak kanal, söz konusu görüntülerin ardından davetini geri çekti.

Ne olmuştu?

MHP lideri Bahçeli’nin eski basın danışmanı Metin Özkan, İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Mastercheff restoranında Aralık 2021’de, Ufuk Enginler isimli kadının çantasından 700 dolar para çaldığı öne sürülen görüntülerle gündeme gelmişti.

Özkan, iddianın sosyal medyada yayılmasının ardından görüntüler için TELE1’e yaptığı açıklamada “montaj” demiş ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı.