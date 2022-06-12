Görgü tanığı: Ataşehir'de gasp edilenler Afganlardı

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir çocuğun Afganlar tarafından gasp edilmek istendiği, çocuğun gasptan kaçarken araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ başta olmak üzere birçok kişi Afgan göçmenleri sosyal medya üzerinden hedef gösterdi. Özdağ, “3 Afgan 1 Türk çocuğu sıkıştırıyor, hırpalıyor. Çocuk ellerinden kurtulup kaçmak isterken bir araç altında kalıp ölüyor" paylaşımını yaptı.

'Gasp edilen Afganlar'

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre olayın tanığı olan, mahallede kağıt toplayıcılığı yapan Ekrem Yaşar ise Afganların bir çocuğu gasp etmeye çalıştığı iddiasını reddetti. Yaşar, dün gece yaşananları şöyle özetledi: “Bunlar hep algı. 6-7 mahalle çetesi, iki Afgan’ı gasp ediyor. Telefonlarını, paralarını ve kâğıt toplama arabalarını alıyorlar. Afganlar da fırsatını bulup depo sahibini arıyor. Depo sahibi ise polisleri arıyor. Polisler olay yerine gidiyor. Bunlar polisleri görünce kaçıyor. Kaçarken de birine araba çarpıyor. Çocuk ölüyor. Olay tam olarak bu. Algı yaparak göçmenleri hedef gösteriyorlar.”

'Oğlumu bıçakladılar, akşam yine depoları basacaklar'

Kalabalık bir grubun birden deponun içine daldığını ve oğlunun da bıçakladığını belirten Yaşar, “Kimlik sordular. Diyarbakırlıyız dedik. Afgan çalıştırıp çalıştırmadığımızı sordular. Biz de çalıştırmadığımızı söyledik. Büyük bir kalabalıkla deponun içine girdiler. Ondan sonra benim oğlumu bıçakladılar. Şu anda durumu iyi. Kolundan bıçak darbesi aldı. Az önce bir iki depoya daha saldırmışlar. Zarar vermişler. Akşam yine depoları basacaklar" diye konuştu.

Gasp edilmek istenen Afganları yanında çalıştıran diğer depo sahibi ise tedirgin olduğunu belirtti ve saldırıya uğrama ihtimali nedeniyle konuşmak istemedi.