Görevini kötüye kullanmakla suçlanan Fransa Adalet Bakanı, mahkemeye çağrıldı

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, bakanlığa dönük görevi kötüye kullanma suçlamalarına ilişkin sorgulanmak üzere Cumhuriyet Adalet Mahkemesi'ne (CJR) çağrıldı.

AFP'ye konuşan kaynaklar, bakanın 16 Temmuz tarihi için mahkemeye çağrıldığını aktardı.

CJR'nin soruşturma komitesinden 3 yargıç, perşembe günü Adalet Bakanlığı binası için arama kararı çıkarmıştı. 20'ye yakın jandarmanın dahil olduğu aramada telefon ve e-postaların incelendiği bildirilmişti.

Bakanlığa dönük soruşturma Ocak ayında başlatılmıştı. Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve yargıçlar sendikası, Dupond-Moretti'yi avukatlığını üstlendiği davalarda Adalet Bakanlığı unvanından yararlanmakla suçlamıştı.

Suçlamalara göre, Dupond-Moretti, Eylül ayında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve konseyine, kendilerine dönük yolsuzluk soruşturması kapsamında yargıçlar telefonda dinlendiği bilgisini paylaştı.

Dupond-Moretti, Sarkozy'le birlikte kendisinin de telefonda dinlendiği iddiasıyla 3 yargıca karşı idari takip başlatmıştı. Dupond-Moretti'nin bakan olmadan önce görev yaptığı Monaco'da kendisinin metotlarını eleştiren bir yargıca yönelik de idare soruşturma başlatmıştı.