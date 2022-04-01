Görevi düşürülen Belediye Başkan Vekili: Görevimi yürütmeme engel bir durum yoktur

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in bir soruşturma çerçevesinde 2 aylığına geçici olarak görevden alınmasının ardından yerine vekaleten seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'nun da aldığı bir cezadan dolayı görevi düşürülmüştü.
Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından yazılı bir açıklama yapan Muharrem Tüfekçioğlu "hatalı yoruma dayalı yapılan işlemin iptali yönünde adli ve idari birimlere başvurularda bulunacağını" belirtti.
Tüfekçioğlu'nun, "Görevimi yürütmeme engel bir durum yoktur" ifadesine yer verilen açıklaması şöyle: