Göreve yeni atanan Şanlıurfa Valisi'nden 'şeyhlere' davet

Şanlıurfa Valiliği’ne 11 Mayıs 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Salih Ayhan 20 Mayıs 2022’de görevine başladı. Ayhan, göreve geldikten yaklaşık 40 gün sonra 'şeyhlerle' bir araya geldi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, temmuz ayının başında Ayhan’ın davetiyle gerçekleşen buluşmaya, müritleri tarafından Nakşibendi tarikatının Gaznevi kolunun manevi lideri kabul edilen şeyh İzzeddin Aksan’ın yanı sıra birçok şeyh katıldı.

Ayhan’a AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan eşlik etti.